Во Владивостоке бывшие чиновники «Ростехнадзора» подозреваются в коррупции

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года Скиба и Конышева, действуя по предварительному сговору, получили взятку в размере 100 тысяч рублей от представителя строительной организации ООО «СЗ “Восточный луч”. Взятка предназначалась за оформление разрешения на использование электроэнергии жильцами новостройки на улице Русской во Владивостоке.