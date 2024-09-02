Во Владивостоке бывшие чиновники «Ростехнадзора» подозреваются в коррупции

Сотрудниками СКР по Приморскому краю выявлены новые факты в уголовном деле о незаконном получении документов на эксплуатацию электропринимающей установки. В ходе расследования были возбуждены уголовные дела против бывшего заместителя директора Дальневосточного управления «Ростехнадзора» Виталия Скибы и старшего государственного инспектора Нины Конышевой за взяточничество (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Согласно материалам дела, в феврале 2023 года Скиба и Конышева, действуя по предварительному сговору, получили взятку в размере 100 тысяч рублей от представителя строительной организации ООО «СЗ “Восточный луч”. Взятка предназначалась за оформление разрешения на использование электроэнергии жильцами новостройки на улице Русской во Владивостоке.
Также в декабре 2023 года они получили взятку в размере 80 тысяч рублей от представителя компании ООО СЗ «ДНС Дом» за разрешение на эксплуатацию электросетей Жилого комплекса «Зима Южная».
Ранее по ходатайству следователя СКР обвиняемым избрана мера пресечения.
«В настоящее время устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также лица, причастные к совершению преступлений», — сообщили в Следкоме.
Уголовные дела инициированы по результатам проверок, проведенных совместно с УФСБ России по Приморскому краю.
Напомним, сотрудники Следственного комитета Приморского края завели уголовные дела в отношении должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемых во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Так, головное дело возбуждено против инспектора отдела государственного энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора Константина Синдяна. Ему предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в соответствии с частью «а» статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.