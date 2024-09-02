Во Владивостоке полуголый мужчина с кухонным ножом напал на 18-летнюю девушку

Во Владивостоке мужчина с ножом напал на девушку. Полиция устанавливает личность нападавшего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В районе Крыгина, 76 неизвестный мужчина с голым торсом напал на 18-летнюю девушку. Он был вооружен кухонным ножом. Девушка не пострадала, но нападавшего задержать не удалось. О происходящем в социальных сетях рассказали очевидцы.
ИА PrimaMedia обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
«По словам заявительницы, незнакомый мужчина угрожал ее 18-летней сестре ножом. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в центре города мужчину избили и порезали ножом. Конфликт родился на почве замечания группе молодых людей за жестокий удар ногой на просьбу о сигарете от пожилого человека.
Также, в Уссурийске полицейские задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на женщину. Он угрожал потерпевшей ножом и отобрал у нее деньги и мобильные телефоны.