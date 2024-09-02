Во Владивостоке полуголый мужчина с кухонным ножом напал на 18-летнюю девушку

ИА PrimaMedia обратилось за комментарием в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.