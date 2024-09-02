Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о работе штурмовиков «Центра» на авдеевском направлении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» продолжают теснить противника на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие группировки войск “Центр” скоординированными и умелыми действиями выдавливают противника с оборудованных укреплений, лесополок и городских кварталов, освобождая населенные пункты Донецкой Народной Республики на авдеевском направлении зоны СВО (спецальной военной операции — прим. ТАСС)», — сказано в сообщении.

Штурмовики выполняют задачи малыми группами под постоянным контролем расчетов беспилотников, которые кроме разведки оказывают поддержку сбросами. В ходе боев военнослужащими было уничтожено множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины, в том числе танки, различные бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.

Группы штурмовиков зачищают каждый дом и строение, проверяют подвалы и разрушенные здания, вытесняя противника и вынуждая его сдаться в плен или бежать. Применение бойцами ручных противотанковых гранатометов, 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 и противотанковых управляемых ракет позволяет уничтожать прибывшую на помощь технику противника и не дать возможность контратаковать группы российской пехоты.