Минобороны рассказало о работе штурмовиков «Центра» на авдеевском направлении

«Военнослужащие группировки войск “Центр” скоординированными и умелыми действиями выдавливают противника с оборудованных укреплений, лесополок и городских кварталов, освобождая населенные пункты Донецкой Народной Республики на авдеевском направлении зоны СВО (спецальной военной операции — прим. ТАСС)», — сказано в сообщении.
Штурмовики выполняют задачи малыми группами под постоянным контролем расчетов беспилотников, которые кроме разведки оказывают поддержку сбросами. В ходе боев военнослужащими было уничтожено множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины, в том числе танки, различные бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства.
Группы штурмовиков зачищают каждый дом и строение, проверяют подвалы и разрушенные здания, вытесняя противника и вынуждая его сдаться в плен или бежать. Применение бойцами ручных противотанковых гранатометов, 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 и противотанковых управляемых ракет позволяет уничтожать прибывшую на помощь технику противника и не дать возможность контратаковать группы российской пехоты.