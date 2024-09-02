Минобороны рассказало о работе штурмовиков «Центра» на авдеевском направлении

Группы штурмовиков зачищают каждый дом и строение, проверяют подвалы и разрушенные здания, вытесняя противника и вынуждая его сдаться в плен или бежать. Применение бойцами ручных противотанковых гранатометов, 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 и противотанковых управляемых ракет позволяет уничтожать прибывшую на помощь технику противника и не дать возможность контратаковать группы российской пехоты.