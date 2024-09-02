ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину», — рассказала она.