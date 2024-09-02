Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские военные хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину», — рассказала она.

По словам свидетельницы, украинские боевики не объясняли людям, среди которых были пострадавшие при атаке ВСУ, каким образом они смогут вернуться в Россию.

«Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных», — добавила женщина.

По ее словам, после этого украинские боевики посадили гражданских в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.