ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину», — рассказала она.
По словам свидетельницы, украинские боевики не объясняли людям, среди которых были пострадавшие при атаке ВСУ, каким образом они смогут вернуться в Россию.
«Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных», — добавила женщина.
По ее словам, после этого украинские боевики посадили гражданских в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.