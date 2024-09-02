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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское «Зеркало недели».

Источник: Reuters

«Сообщают о взрывах в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.

Также сообщается о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.