В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

«Сообщают о взрывах в Киеве», — пишет издание в своем Telegram-канале.
Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице. Кроме того, по информации издания, взрывы прогремели в городе Борисполь Киевской области.
Также сообщается о взрывах в Харькове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.