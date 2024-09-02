24 человека пострадало в авариях на дорогах Иркутска и района за неделю

На дорогах Иркутска и района за прошедшую неделю произошло 20 ДТП. Так, с 26 августа по 1 сентября, пострадало 24 человека, из них шесть детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Правоохранители зарегистрировали 13 столкновений машин, четыре наезда на пешеходов, один раз наехали на припаркованную машину, один раз съехали с дороги и один раз сбили велосипедиста.
— Всего за минувшую неделю произошло 217 автоаварий, в которых повредили 410 машин, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и быть внимательнее на пешеходных переходах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии в ДТП с маршрутным автобусом пострадало шесть детей и пять взрослых. Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, а врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.