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Российские бойцы уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

В Минобороны России сообщили о захвате украинского двух броневиков Stryker в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, бойцы 810-й бригады морской пехоты обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника с помощью дрона. Российские военные зашли в тыл к противнику и развязали бой, в котором одержали победу. В результате были захвачены два бронетранспортера Stryker и бронемашину французскую Roshel Senator.

В настоящее время захваченные машины используются ВС РФ для выполнения боевых задач.

Ранее российские силы за сутки смогли ликвидировать в Курской области три единицы техники Вооруженных сил Украины. Уничтожению подверглись миномет и квадроцикл. Работа была проведена в направлении Русское Поречное.