Российские бойцы уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

По данным ведомства, бойцы 810-й бригады морской пехоты обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника с помощью дрона. Российские военные зашли в тыл к противнику и развязали бой, в котором одержали победу. В результате были захвачены два бронетранспортера Stryker и бронемашину французскую Roshel Senator.