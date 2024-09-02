Российские бойцы уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

По данным ведомства, бойцы 810-й бригады морской пехоты обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника с помощью дрона. Российские военные зашли в тыл к противнику и развязали бой, в котором одержали победу. В результате были захвачены два бронетранспортера Stryker и бронемашину французскую Roshel Senator.
В настоящее время захваченные машины используются ВС РФ для выполнения боевых задач.
Ранее российские силы за сутки смогли ликвидировать в Курской области три единицы техники Вооруженных сил Украины. Уничтожению подверглись миномет и квадроцикл. Работа была проведена в направлении Русское Поречное.