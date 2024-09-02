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Драка во дворе Хабаровска закончилась стрельбой

Пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью.

В Хабаровске во дворе на улице Большой накануне вечером произошла драка, во время которой один из участников выстрелил в другого, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел 1 сентября. Компания находилась в одной из квартир. Началась ссора, мужчины вышли во двор дома и начали выяснять отношения. Сначала обменялись кулачными ударами, а потом 30-летний горожанин достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил во второго мужчину, после чего выбросил оружие. Пострадавший получил травму, но не стал обращаться за медицинской помощью.

Между собой мужчины давно знакомы и были в приятельских отношениях. Как сообщили в полиции, в связи с инцидентом проводится проверка.