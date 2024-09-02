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Экипаж Су-34 поразил скопление боевиков и техники ВСУ в Курском приграничье

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил ночью по скоплению боевиков и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в МО РФ.