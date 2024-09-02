В ДТП на дорогах Иркутской области за неделю пострадало 55 человек

На дорогах Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировали 50 аварий. Так, с 26 августа по 1 сентября, пострадало 55 человек, из них 12 несовершеннолетних. Они получили травмы различной тяжести. Пять человек погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.