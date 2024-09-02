В ДТП на дорогах Иркутской области за неделю пострадало 55 человек

На дорогах Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировали 50 аварий. Так, с 26 августа по 1 сентября, пострадало 55 человек, из них 12 несовершеннолетних. Они получили травмы различной тяжести. Пять человек погибли. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— В восьми случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, один водитель ранее был лишен права управления, в шести ДТП у водителей было установлено состояние опьянения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Так в 11 случаях причиной ДТП стал неправильный выбор скоростного режима, четыре раза на дорогах не соблюдали очередность проезда, в пяти случаях автомобилисты неправильно вставали на проезжей части. Также четыре раза автомобилисты выезжали на полосу встречного движения, четыре раза неправильно выбирали дистанцию и столько же раз нарушили правила проезда пешеходного перехода.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска и района за неделю пострадало 24 человека.