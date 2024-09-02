Шесть детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе, с 26 августа по 1 сентября, произошло 20 дорожных аварий, в которых пострадали 24 человека, в том числе 6 детей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«Всего произошло 13 столкновений транспортов, 4 наезда на пешеходов, 1 наезд на стоящий автомобиль, 1 съезд с дороги, 1 наезд на велосипедиста», — рассказали АиФ-Иркутск в ГИБДД.
Всего за прошедшую неделю случилось 217 дорожно-транспортных происшествий и 410 машин повреждено.
Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, не превышать скорость, пропускать пешеходов.
Ещё за минувшую неделю в регионе произошло 50 аварий, которые унесли жизни пяти человек. Также в ДТП серьёзно пострадали 55 человек, в том числе 12 детей.
Ранее полиция опубликовала видео, как в Нижнеудинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, водителя которого с травмами госпитализировали. Мужчина, находившийся на рулём иномарки, скрылся с места ДТП.