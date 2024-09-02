Шесть детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и Иркутском районе, с 26 августа по 1 сентября, произошло 20 дорожных аварий, в которых пострадали 24 человека, в том числе 6 детей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.