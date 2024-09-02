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Председатель СК отреагировал на жалобу жильцов многоквартирного дома в Шелехове

В доме затапливает квартиры и появляется плесень.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Жители многоквартирного дома в Шелехове Иркутской области жалуются на условия проживания. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.

Ранее в социальных сетях к председателю обратился один из местных жителей и рассказал, что при строительстве было нарушено множество норм, но, не смотря на это, в 2016 году туда заселили переселенцев из аварийных и ветхих домов.

— На протяжение нескольких лет кровля протекает, из-за чего жилые помещения затапливаются. На стенах образовалась плесень. Мер к проведению ремонтных работ до настоящего времени не принято, — рассказали в пресс-службе центра.

До этого уже фиксировались жалобы, тогда А. И. Бастрыкин поручал представить доклад. Сейчас в Следственном комитете расследуют уголовное дело. Дело поставили на контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю в авариях погибло пять человек.