Председатель СК отреагировал на жалобу жильцов многоквартирного дома в Шелехове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Жители многоквартирного дома в Шелехове Иркутской области жалуются на условия проживания. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.
Ранее в социальных сетях к председателю обратился один из местных жителей и рассказал, что при строительстве было нарушено множество норм, но, не смотря на это, в 2016 году туда заселили переселенцев из аварийных и ветхих домов.
— На протяжение нескольких лет кровля протекает, из-за чего жилые помещения затапливаются. На стенах образовалась плесень. Мер к проведению ремонтных работ до настоящего времени не принято, — рассказали в пресс-службе центра.
До этого уже фиксировались жалобы, тогда А. И. Бастрыкин поручал представить доклад. Сейчас в Следственном комитете расследуют уголовное дело. Дело поставили на контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю в авариях погибло пять человек.