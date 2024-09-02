Двое взрослых и два подростка пострадали в ДТП с самосвалом под Хабаровском

В Хабаровском районе автомобиль «Тойота Марк-2» врезался в самосвал «Шахман», пострадали четыре человека, включая двоих подростков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП зафиксировано в районе 17 км трассы А-375 «Хабаровск — Находка». Автомобиль «Тойота Марк-2», который двигался в направлении Приморья, потерял управление, выехал на обочину, а оттуда — на встречную полосу, по которой ехал самосвал «Шахман».
Произошло лобовое столкновение, в котором получили травмы 39-летний водитель легковой машины и его 30-летняя пассажирка — жители Комсомольска-на-Амуре. Ранены и двое подростков 16 и 17 лет, они ехали на заднем сидении.
25-летний водитель грузовика не пострадал.
— Все участники происшествия были трезвы, — сообщила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова. На автомобиле «Тойота Марк-2» были шипованные зимние шины, что могло спровоцировать ДТП.