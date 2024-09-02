При обстреле в Белгороде повреждены социальный и коммерческий объекты

Ранее в области объявляли ракетную опасность. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе прозвучали громкие взрывы.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — написал Гладков.
Позднее Гладков уточнил, что в результате обстрела почти полностью разрушен детский сад.
«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода… будут работать только в дистанционном формате», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Ликвидацией пожаров занимаются сотрудники МЧС.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В воскресенье днем в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двух детей.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.