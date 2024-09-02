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При обстреле в Белгороде повреждены социальный и коммерческий объекты

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом, в городе есть прямые попадания по одному социальному и одному коммерческому объекту, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в области объявляли ракетную опасность. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе прозвучали громкие взрывы.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — написал Гладков.

Позднее Гладков уточнил, что в результате обстрела почти полностью разрушен детский сад.

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода… будут работать только в дистанционном формате», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Ликвидацией пожаров занимаются сотрудники МЧС.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.

ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В воскресенье днем в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двух детей.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.