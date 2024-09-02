При обстреле в Белгороде повреждены социальный и коммерческий объекты

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода… будут работать только в дистанционном формате», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».