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В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар на территории предприятия, располагающегося в Киеве, возник после взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Источник: AP 2023

«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве во время действия воздушной тревоги на всей территории Украины.