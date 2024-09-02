В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве во время действия воздушной тревоги на всей территории Украины.
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар на территории предприятия, располагающегося в Киеве, возник после взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о нескольких сериях взрывов в Киеве во время действия воздушной тревоги на всей территории Украины.