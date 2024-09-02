Нашли в глубине задымленной квартиры: в Челябинской области спасли мужчину во время пожара

Как рассказали в региональном ГУ МВД, Автоинспекторы Максим Хакимов и Руслан Ханнанов патрулировали улицы, когда увидели, что с балкона жилого дома валит дым. Они поднялись на пятый этаж и вошли в горящую квартиру.