Нашли в глубине задымленной квартиры: в Челябинской области спасли мужчину во время пожара

В Снежинске сотрудники ДПС спасли мужчину во время пожара в квартире.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, Автоинспекторы Максим Хакимов и Руслан Ханнанов патрулировали улицы, когда увидели, что с балкона жилого дома валит дым. Они поднялись на пятый этаж и вошли в горящую квартиру.
Все помещения уже были заполнены густым дымом. В глубине квартиры полицейским удалось отыскать хозяина. Мужчина уже сильно надышался дымом и не мог сам выбраться.
Автоинспекторы схватили снежинца пол руки, вывели на лестницу и оказали первую помощь, а потом передали подоспевшим медикам. Вызванные полицейскими пожарные потушили пламя.