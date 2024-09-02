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Нашли в глубине задымленной квартиры: в Челябинской области спасли мужчину во время пожара

В Снежинске полицейские спасли мужчину из горящей квартиры.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Снежинске сотрудники ДПС спасли мужчину во время пожара в квартире.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, Автоинспекторы Максим Хакимов и Руслан Ханнанов патрулировали улицы, когда увидели, что с балкона жилого дома валит дым. Они поднялись на пятый этаж и вошли в горящую квартиру.

Все помещения уже были заполнены густым дымом. В глубине квартиры полицейским удалось отыскать хозяина. Мужчина уже сильно надышался дымом и не мог сам выбраться.

Автоинспекторы схватили снежинца пол руки, вывели на лестницу и оказали первую помощь, а потом передали подоспевшим медикам. Вызванные полицейскими пожарные потушили пламя.

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