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Польские истребители подняли в воздух из-за активности дальней авиации РФ

Польские власти приняли решение поднять в воздух истребители из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом оперативное командование ВС Польши сообщило на своей странице в соцсети X*.

Источник: AP 2023

В заявлении уточняется, что военные приняли все необходимые меры для того, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.

Кроме того, жителей предупредили о том, что в юго-восточной части Польши возможно повышение уровня шума, связанное с действиями авиации.

Ранее министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны Североатлантического альянса скептически относятся к предложению Владимира Зеленского сбивать ракеты ВС РФ над Украиной.

* Бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры