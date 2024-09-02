Польские истребители подняли в воздух из-за активности дальней авиации РФ

В заявлении уточняется, что военные приняли все необходимые меры для того, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.
Кроме того, жителей предупредили о том, что в юго-восточной части Польши возможно повышение уровня шума, связанное с действиями авиации.
Ранее министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны Североатлантического альянса скептически относятся к предложению Владимира Зеленского сбивать ракеты ВС РФ над Украиной.
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