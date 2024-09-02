Yonhap: в Южной Корее начали расследование в отношении Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. 28 августа вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.