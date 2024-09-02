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Yonhap: в Южной Корее начали расследование в отношении Telegram

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Южной Кореи начала уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram.

Источник: AP 2023

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что расследование связано с неким дип-фейк контентом, размещенным на платформе. Более подробной информации не приводится.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. 28 августа вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

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