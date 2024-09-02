В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у ветерана СВО

Носов попросил Бастрыкина подключиться к ситуации, так как не один он пострадал от действий злоумышленников. После этого мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли живым и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что он до сих пор не пришел в сознание.