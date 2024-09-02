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За ночь сбиты два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря.

Источник: РИА "Новости"

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки в областном центре «есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты». Информации о пострадавших нет. В поселке Дубовое произошел пожар в двух домах. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.