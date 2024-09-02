В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и сколько их повреждено.
До этого по всей территории Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и Донецкой народной республики (ДНР) объявили и затем отменили воздушную тревогу.
Накануне два предприятия были повреждены в Сумах во время воздушной тревоги.
В этот же день на территории Харькова на востоке Украины произошли как минимум десять взрывов.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.