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Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

«Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО — ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов», — сказал Ганчев РИА Новости.

Также он отметил, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.