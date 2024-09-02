Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

«Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО — ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов», — сказал Ганчев РИА Новости.