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Глава МИД Израиля назвал суровым предупреждением гибель шести заложников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сентября. /ТАСС/. Убийство движением ХАМАС шестерых заложников служит предупреждением для всех, кто признал государственность Палестины или планирует это сделать. Об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, опубликовавший соответствующее сообщение в X (ранее Twitter).

Источник: РИА "Новости"

«Жестокое убийство шести израильских заложников [боевиками] ХАМАС служит суровым предупреждением для любой страны, которая признала или рассматривает возможность признания палестинского государства после резни 7 октября», — заявил Кац, добавив, что «под контролем поддерживаемого Ираном ХАМАС Палестина превратилась бы в радикальную исламскую диктатуру, угрожающую Израилю и умеренным странам региона». «Я призываю вас отказаться от этого опасного шага», — подчеркнул глава МИД еврейского государства.

В субботу вечером израильские военные обнаружили тела шестерых погибших заложников в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. Боевики утверждают, что пленники якобы погибли в результате израильских бомбардировок, однако министерство здравоохранения еврейского государства обследовало тела и пришло к выводу, что погибшие заложники были застрелены сторонниками ХАМАС с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, предположительно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, рано утром 29—30 августа.

По информации офиса Нетаньяху, сейчас ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.