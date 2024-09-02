Глава МИД Израиля назвал суровым предупреждением гибель шести заложников ХАМАС

«Жестокое убийство шести израильских заложников [боевиками] ХАМАС служит суровым предупреждением для любой страны, которая признала или рассматривает возможность признания палестинского государства после резни 7 октября», — заявил Кац, добавив, что «под контролем поддерживаемого Ираном ХАМАС Палестина превратилась бы в радикальную исламскую диктатуру, угрожающую Израилю и умеренным странам региона». «Я призываю вас отказаться от этого опасного шага», — подчеркнул глава МИД еврейского государства.
В субботу вечером израильские военные обнаружили тела шестерых погибших заложников в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. Боевики утверждают, что пленники якобы погибли в результате израильских бомбардировок, однако министерство здравоохранения еврейского государства обследовало тела и пришло к выводу, что погибшие заложники были застрелены сторонниками ХАМАС с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, предположительно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, рано утром
По информации офиса Нетаньяху, сейчас ХАМАС удерживает 62 заложника и 39 тел людей, ранее взятых в заложники.