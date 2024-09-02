Глава МИД Израиля назвал суровым предупреждением гибель шести заложников ХАМАС

В субботу вечером израильские военные обнаружили тела шестерых погибших заложников в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. Боевики утверждают, что пленники якобы погибли в результате израильских бомбардировок, однако министерство здравоохранения еврейского государства обследовало тела и пришло к выводу, что погибшие заложники были застрелены сторонниками ХАМАС с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, предположительно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, рано утром 29—30 августа .