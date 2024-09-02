Опасность из глубины морей: в Фокино мужчину укусила рыба-игла

Рыба фугу периодически попадается в улове приморских рыбаков, в 2010 году даже был зафиксирован один смертельный случай. Мужчина и женщина из Хабаровска, поймавшие фугу недалеко от острова Путятин, приготовили ее и съели. Сильный анафилактический шок привел к смерти обоих.