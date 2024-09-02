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Опасность из глубины морей: в Фокино мужчину укусила рыба-игла

Рыбак обратился в больницу с отеком руки от кисти до плеча.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье мужчина обратился в ФГБУЗ «МСЧ № 100» с отеком руки от кисти до плеча, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе больницы. Со слов 48-летнего рыбака, его укусила довольно редкая для нашей акватории рыба-игла.

Мужчина почувствовал внезапную боль в кисти после укуса. Спустя время у него начал развиваться отек, достигший плеча. Рыбак вызвал скорую и был госпитализирован в стационар. По заверениям приморца, его укусила рыба-игла.

В пресс-службе ФГБУЗ «МСЧ № 100» сообщили, что житель Фокино прошел курс лечения в терапевтическом отделении, после чего его выписали.

Специалисты также отметили, что яд рыбы-иглы опасен. Он может вызвать аллергическую реакцию организма. В истории даже зарегистрировано несколько смертельных случаев встречи с этой рыбой.

Напомним, у берегов одного из посёлков Приморья рыбаки случайно поймали ядовитую тропическую рыбу — фугу. Неожиданная встреча состоялась в 200 метров от берега в районе устья Серебрянки 10 июля.

Рыба фугу периодически попадается в улове приморских рыбаков, в 2010 году даже был зафиксирован один смертельный случай. Мужчина и женщина из Хабаровска, поймавшие фугу недалеко от острова Путятин, приготовили ее и съели. Сильный анафилактический шок привел к смерти обоих.

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