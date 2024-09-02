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Потерпевшими по делу об отравлении салатом с фасолью признаны более 100 человек

Потерпевшими по делу о массовом отравлении салатом с фасолью по всей России признаны 103 человека, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Уточняется, что в рамках расследования назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертиз.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в июне. В Москве в больницы попали люди с симптомами ботулизма — инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. Выяснилось, что они употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По всей РФ отравилось более 400 человек, двое умерли. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).