Потерпевшими по делу об отравлении салатом с фасолью признаны более 100 человек

Инцидент произошел в июне. В Москве в больницы попали люди с симптомами ботулизма — инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. Выяснилось, что они употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По всей РФ отравилось более 400 человек, двое умерли. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).