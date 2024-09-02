Инцидент произошел в июне. В Москве в больницы попали люди с симптомами ботулизма — инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. Выяснилось, что они употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По всей РФ отравилось более 400 человек, двое умерли. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Потерпевшими по делу об отравлении салатом с фасолью признаны более 100 человек
Потерпевшими по делу о массовом отравлении салатом с фасолью по всей России признаны 103 человека, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Уточняется, что в рамках расследования назначены санитарно-эпидемиологические, биологическая и более 260 медицинских судебных экспертиз.