Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Горячая линия с психологической помощью в работе», — написал он.
Лебедев поблагодарил всех, кто принимал участие в поисково-спасательной операции — летчиков, спасателей, волонтеров, егерей, а также вездеходчиков. Он выразил соболезнования родственникам погибших.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как рассказал «Известиям» гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура после крушения вертолета Ми-8.