Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом 2 сентября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

Источник: МЧС России

«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Горячая линия с психологической помощью в работе», — написал он.

Лебедев поблагодарил всех, кто принимал участие в поисково-спасательной операции — летчиков, спасателей, волонтеров, егерей, а также вездеходчиков. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как рассказал «Известиям» гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура после крушения вертолета Ми-8.

МЧС