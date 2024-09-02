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Задержан мужчина, убивший женщину и ребенка в Чусовом

Следователи СУ СК по Пермскому краю задержали мужчину, причастного к убийству женщины и ребенка, тела которых были обнаружены 29 августа в квартире в Чусовом.

Напомним, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовом Пермского края обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери с признаками насильственной смерти. Мужчина, совершивший преступление, ранее уже был осужден за аналогичное преступление. Два года назад он убил медсестру, за что был приговорен к 20 года лишения свободы в колонии строгого режима. Позже он ушел на СВО, был помилован и вернулся в Чусовой.

Жители Чусового сообщают в социальных сетях, что на ориентировке полиции — мужчина, который два года назад убил медсестру. После он был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но ушел на СВО. Впоследствии был помилован и вернулся в Чусовой.

В настоящее время мужчина задержан и будет допрошен следователями, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.