Задержан мужчина, убивший женщину и ребенка в Чусовом

Напомним, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовом Пермского края обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери с признаками насильственной смерти. Мужчина, совершивший преступление, ранее уже был осужден за аналогичное преступление. Два года назад он убил медсестру, за что был приговорен к 20 года лишения свободы в колонии строгого режима. Позже он ушел на СВО, был помилован и вернулся в Чусовой.