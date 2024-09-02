Ребенка положили в коробку и убрали в шкаф: новорожденную девочку нашли мертвой в Бурятии

Как стало известно КП-Иркутск, малышка родилась 30 июля 2024 года в многодетной семье. Однако в конце августа девочка пропала. Родители самостоятельно начали поиски. В тот же день было обнаружено тело крошки. Она лежала в картонной коробке. Новорожденный ребенок не мог туда забраться сам. Возможно, кто-то ее туда убрал. Кстати, коробка стояла в шкафу, который находится в прихожей дома.