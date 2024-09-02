Ребенка положили в коробку и убрали в шкаф: новорожденную девочку нашли мертвой в Бурятии

«Тело ребенка нашли в коробке, которая стояла в шкафу», — жуткие новости опубликовал один из местных пабликов Бурятии утром 2 сентября. Сибиряки отказывались верить, ведь не было официального подтверждения. Однако вскоре ответ дала региональная прокуратура.
— Поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Джидинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Бурятии по факту убийства малолетнего ребенка, — сообщает прокуратура.
Как стало известно КП-Иркутск, малышка родилась 30 июля 2024 года в многодетной семье. Однако в конце августа девочка пропала. Родители самостоятельно начали поиски. В тот же день было обнаружено тело крошки. Она лежала в картонной коробке. Новорожденный ребенок не мог туда забраться сам. Возможно, кто-то ее туда убрал. Кстати, коробка стояла в шкафу, который находится в прихожей дома.
— В Джидинский район уже выезжал Олег Игумнов, исполняющий обязанности прокурора района, — сообщают в прокуратуре.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики в целях выявления причин и условий, повлекших совершение в отношении малолетнего особо тяжкого преступления.
Кстати, мать девочки инвалид и признана недееспособной. Однако на учетах в ПДН или КДН семья не состоит.