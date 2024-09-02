На Камчатке найдены все тела погибших при крушении вертолета Ми-8

Первые сообщения о пропаже с радаров вертолета появились утром 31 августа. Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой (невысокой горой). Был опубликован список туристов. Среди них находился финдиректор РФС Арсений Замятин. Сообщалось, что выживших при крушении вертолета нет.