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На Камчатке найдены все тела погибших при крушении вертолета Ми-8

Все тела летевших в вертолете Ми-8 найдены. Об этом сообщили местные власти.

Тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке найдены, сообщили власти.

«Камчатские спасатели обнаружили все тела погибших при крушении Ми-8», — передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева. Спасателей с места трагедии заберут приблизительно через полчаса. Все тела погибших переданы органам судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

Первые сообщения о пропаже с радаров вертолета появились утром 31 августа. Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой (невысокой горой). Был опубликован список туристов. Среди них находился финдиректор РФС Арсений Замятин. Сообщалось, что выживших при крушении вертолета нет.