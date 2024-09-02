Вместо богатой жизни на югах — миллионные долги: новый поворот в истории сбежавших от конвоя сибирских Бонни и Клайда

Приодевшись в камуфляж, черную маску и вооружившись ножом, девушка вместе с напарниками вышла на первое дело. Все прошло успешно, и банда вошла во вкус. Автозаправки, «ювелирки», отделения почты. А в одном из магазинов у охранника удалось отобрать пистолет Макарова. Позже преступники не раз наставляли его на продавцов и кассиров, чтобы те быстрее отдавали наличку. В один момент схему удалось отработать до автоматизма, на местах не оставалось никаких следов и улик, если бы не один прокол. В 2016 году полиция вычислила машину, на которой скрылись подозреваемые. Будь авто краденым, ушли бы невидимками и в этот раз. Однако зарегистрировано оно было на напарника Ивана и Оксаны. Вскоре его задержали, а пару объявили в федеральный розыск. Тогда они решили бежать из Приангарья в другой регион.