Вместо богатой жизни на югах — миллионные долги: новый поворот в истории сбежавших от конвоя сибирских Бонни и Клайда

Их криминальный дуэт стал известен на всю страну после дерзкого побега из-под конвоя. Он — главарь банды, она — его верная подельница. Оба были пойманы и осуждены за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия на территории Иркутской области и Краснодарского края. Но во время следственного эксперимента осенью 2020-го парочка ловко скрылась из съемной квартиры в Иркутске и устроила правоохранителям двухнедельные «догонялки». В СМИ их тут же прозвали сибирскими Бонни и Клайдом.
Заслушав новые приговоры, преступники вновь отправились в места не столь отдаленные и продолжают отбывать сроки по сей день. Однако, как стало известно КП-Иркутск, объединяет бывших напарников не только любовь к криминалу, но и долги. Подробнее — в материале.
Судьбоносная встреча 18-летней Оксаны и 25-летнего Ивана (имена изменены — прим. ред.) состоялась с подачи друга и по совместительству подельника мужчины. Девушка погрязла в долгах, а ее семья устала от звонков коллекторов. На этой почве дочь разругалась с родителями и ушла из дома. Приютил ее в своей квартире тот самый приятель Ивана. Во время одной из посиделок оба начали уговаривать Оксану вступить в их стройные ряды, а за счет награбленного расплатиться с кредитами. Парни уверяли — проворачивали подобное не раз и всегда выходили сухими из воды. Услышав про легкие деньги, Оксана отказываться не стала.
Приодевшись в камуфляж, черную маску и вооружившись ножом, девушка вместе с напарниками вышла на первое дело. Все прошло успешно, и банда вошла во вкус. Автозаправки, «ювелирки», отделения почты. А в одном из магазинов у охранника удалось отобрать пистолет Макарова. Позже преступники не раз наставляли его на продавцов и кассиров, чтобы те быстрее отдавали наличку. В один момент схему удалось отработать до автоматизма, на местах не оставалось никаких следов и улик, если бы не один прокол. В 2016 году полиция вычислила машину, на которой скрылись подозреваемые. Будь авто краденым, ушли бы невидимками и в этот раз. Однако зарегистрировано оно было на напарника Ивана и Оксаны. Вскоре его задержали, а пару объявили в федеральный розыск. Тогда они решили бежать из Приангарья в другой регион.
Бонни и Клайд из Иркутска рванули в Краснодар. Более 5000 километров проехали на мотоцикле, а также добирались на попутках. Но на новом месте криминальный дуэт продолжил жить по-старому.
— С октября 2016 года по июнь 2017 года в Краснодаре было 15 разбойных нападений на продуктовые магазины, — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.
Сначала кубанские полицейские разыскивали двоих мужчин. Во время ограблений распоряжения всегда давал Иван, но однажды Оксана не смогла сдержать язык за зубами и выдала себя, заговорив с кассиром. Женщина запомнила эту деталь и поделилась ею с оперативниками.
Однажды главарь преступного дуэта едва не попался. Ему надоело рисковать ради 20−30 тысяч рублей, поэтому тот стал заглядываться цель намного крупнее — банк в престижном районе города. Иван был уверен — 15 миллионов скоро будут у них в кармане. Он несколько раз наведался в банк под видом клиента, осмотрел помещения изнутри, проследил за тем, как работает охрана. В последний момент Оксана идти на дело отказалась. Опытного грабителя это не переубедило, но сорвать куш не вышло из-за менеджера, вовремя проявившего хитрость. Женщина сделала вид, что складывает пачки купюр в сумку, а сама резко нажала на тревожную кнопку. Разозлившись, Клайд бросил деньги, ударил сотрудницу банка рукояткой пистолета по голове и скрылся ни с чем.
Поймали Ивана и Оксану в июне 2017-го. Отсиживаясь в съемной квартире, преступница увидела во дворе дома полицейского, который опрашивал жильцов. Испугавшись, в тот же день напарники съехали, не заплатив хозяину. Тот пошел в дежурную часть, предоставил копию паспорта Оксаны и описал внешность ее сожителя. Полицейские быстро поняли, что к чему и задержали налетчиков уже в другом арендованном жилье.
Так Бонни и Клайд вернулись на малую родину — в Сибирь, где и отбывали наказание. Ей назначили 9 лет колонии, ему — 11. Как парочка оказалась спустя два года после приговора в многоэтажке Иркутска — вопрос. Известно лишь то, что с адреса они без труда скрылись, сменили одежду и направились в сторону Ангарска, откуда родом Иван.
Побег двух заключенных обеспечил в городе шумиху. Полицейские останавливали для осмотра общественный транспорт, автомобили, распространяли ориентировки и проводили беседы с местными жителями. За информацию о беглецах пообещали вознаграждение до полумиллиона рублей. И вот спустя две недели поисков звонок по номеру «02». Поймали! Иронично, но вновь лишить парочку свободы удалось не людям в погонах, а простой семье, приехавшей на старый участок, чтобы отремонтировать забор.
— Сын первым подошел к домику и увидел, что дверь сломана. Тут на порог выскочил незнакомец, — рассказывала тогда корреспонденту КП-Иркутск хозяйка дома и очевидица случившегося. — Он брызнул в глаза сыну из перцового баллончика, а затем схватил его, приставил к горлу нож и начал кричать: «Отпустите нас, а то прирежу!».
Тем самым незнакомцем был оказавшийся в ловушке Клайд. За ним пряталась Бонни. Молодому мужчине все же удалось вырваться из объятий преступника. В этот момент подбежал его отец, который огрел Ивана палкой по спине. Тот бросился наутек. Оксана — за ним.
— Сын с мужем прыгнули в машину и поехали за беглецами, — продолжала говорить женщина. — Я, что есть силы тоже побежала за автомобилем и на ходу вызывала полицию. Хорошо, что они не потеряли преступников из виду. Те пробежали заброшенный участок, свернули в поле за садоводством, где сын с мужем их и догнали. Я видела, как этот заключенный, поняв, что ему не убежать, специально подставился, чтобы поймали его, а не подельницу. Та все же сбежала.
Через 10 минут на место прибыл экипаж ППС. Все это время Иван (по образованию психолог) уговаривал мужчин отпустить его. При этом, делал это очень осторожно и интеллигентно. Но наручники все же застегнулись на его запястьях. Оксана проходила в окрестностях Ангарска пару часов. Ее полицейские нашли бродящей по кладбищу. Сопротивляться аресту она не стала.
В итоге криминальный дуэт вновь судили и отправили в колонии. Оксану — на территории родного Приангарья, ее подельника — в другом регионе. Как КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области, в местах лишения свободы Бонни показывает характер и отказывается работать, что считается злостным нарушением.
Тем временем, по информации «Комсомолки», бывший лидер банды задолжал крупную сумму. По данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, сибирскому Клайду необходимо выплатить 3 миллиона 243 тысячи рублей за взыскания имущественного характера в пользу физических и юрлиц, а также 233,4 тысячи в счет исполнительского сбора и процессуальных издержек в доход государства. Задолженность его бывшей спутницы значительно скромнее: почти 17 тысяч рублей — по кредитным платежам и 1 тысяча — в счет исполнительского сбора.