В ночь на понедельник, 2 сентября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. В министерстве отметили, что средства ПВО уничтожили два дрона.
«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один — над акваторией Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, в ночь на пятницу, 30 августа, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Крымом. Кроме того, еще 16 БПЛА нейтрализовали над тремя российскими регионами.