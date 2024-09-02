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Очередная террористическая атака: над Черным морем сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 2 сентября, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. В министерстве отметили, что средства ПВО уничтожили два дрона.

«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один — над акваторией Черного моря», — уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на пятницу, 30 августа, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Крымом. Кроме того, еще 16 БПЛА нейтрализовали над тремя российскими регионами.