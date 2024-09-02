Ко Дню знаний мошенники разработали новые схемы для обмана красноярцев

Злоумышленники отправляют письма от имени родительского комитета или активиста с просьбой пройти опрос о готовности к школе, школьном питании, внеучебных занятиях и так далее. В этих сообщениях содержатся ссылки, на сайт мошенников. Там родителей школьников просят авторизоваться через личный аккаунт, указать логин и пароль, а затем крадут их личные данные. В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для обмана подписчиков, друзей и родственников своих жертв.