Ко Дню знаний мошенники разработали новые схемы для обмана красноярцев

Об этом рассказали в Красноярском региональном центре финграмотности.
Злоумышленники отправляют письма от имени родительского комитета или активиста с просьбой пройти опрос о готовности к школе, школьном питании, внеучебных занятиях и так далее. В этих сообщениях содержатся ссылки, на сайт мошенников. Там родителей школьников просят авторизоваться через личный аккаунт, указать логин и пароль, а затем крадут их личные данные. В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для обмана подписчиков, друзей и родственников своих жертв.
Приглашения в групповые чаты якобы от имени классного руководителя также несут угрозу. Если перейти по ссылки в сообщении то можно наткнуться на просьбы перевести деньги на экскурсию, приложить сканы документов и прочее. Для того, чтобы не стать жертвой обмана, лучше общаться с учителями и педагогами напрямую.
Кроме того, мошенники отправляют родителям школьников письма о различных акциях, распродажах учебных принадлежностей и розыгрышах призов. Сообщения маскируют под рекламную рассылку известных маркетплейсов. Перейдя по ссылке можно потерять свои персональные данные.
Помимо всего прочего, аферисты часто просят красноярцев проголосовать за ребенка в конкурсе. К письму также прилагается ссылка, пройдя по которой, пользователь может оставить мошенникам пароли, пин-коды и платежные реквизиты своих банковских карт.
В связи с этим в региональном центре финграмотности жителей Красноярска и Красноярского края просят проявлять бдительность, перепроверять контакты и ссылки, прежде чем предоставлять какие-либо персональные данные, вводить банковские коды и отправлять SMS-сообщения.