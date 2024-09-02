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ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате разведывательных мероприятий ВС России в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО производства США HIMARS, поставляемые ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что после подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО.

Средства объективного контроля подтвердили уничтожение:

трех пусковых установок РСЗО HIMARS;трех автомобилей сопровождения;транспортно-заряжающей машины;более 30 украинских националистов.

Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.

Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.