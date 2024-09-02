ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

«В результате разведывательных мероприятий ВС России в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО производства США HIMARS, поставляемые ВСУ», — рассказали в ведомстве.