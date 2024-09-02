В Челябинске пьяный водитель устроил массовое ДТП

В Челябинске вечером 1 сентября произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска столкнулись сразу пять автомобилей.
Как рассказали в Госавтоинспекции города, виновник аварии — 49-летний уроженец Златоуста. На Volkswagen он врезался в остановившиеся впереди машины.
Люди при столкновении не пострадали.
Сотрудники ДПС выяснили, что устроивший аварию водитель пьян. Более того, это был уже третий случай, когда мужчину ловили нетрезвым за рулем.
Volkswagen отобрали у нарушителя и отвезли на спецстоянку. После ДТП начали расследование.