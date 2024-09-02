Подозреваемый в вымогательстве у военнослужащего задержан в Приморье

«В отделе полиции он дал признательные показания. Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказали в полиции.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности всех участников происшествия и сумма причиненного им ущерба. Также руководство УМВД России по Приморью будет даст оценку полноте принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан.
Кроме того, по данным прокуратуры Приморья, прокурор Хасанского района Денис Крейнович посетил родного брата пострадавшего участника СВО. По данному факту уже возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и доведении до покушения на самоубийство. Кроме того, надзорное ведомство проводит проверку заявлений пострадавшего о том, что его обращения к правоохранительным органам о вымогательстве и угрозах были проигнорированы.
Напомним, приморец Никита Н. лишился руки в зоне проведения СВО. По возвращении домой он получил положенные ему выплаты. Чуть позже в соцсетях появилось его видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором он рассказал об этнической группировке, вымогавшей у него деньги, в том числе полученные им в связи с ранением. По словам потерпевшего, он обращался в правоохранительные органы, но никаких результатов это не дало. Позже в дежурную часть ОМВД России «Хасанский» обратился 27-летний гражданин с просьбой помочь в розыске его брата, Никиты Н., который сообщил о намерении свести счеты с жизнью. Разыскиваемый был найден в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой помощи.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ и дана оценка действиям должностных лиц.
В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Ситуацией заинтересовался и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем ТГ-канале (18+) он написал: «Направляю запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой дикой ситуации. Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».