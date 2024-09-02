Подозреваемый в вымогательстве у военнослужащего задержан в Приморье

Напомним, приморец Никита Н. лишился руки в зоне проведения СВО. По возвращении домой он получил положенные ему выплаты. Чуть позже в соцсетях появилось его видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором он рассказал об этнической группировке, вымогавшей у него деньги, в том числе полученные им в связи с ранением. По словам потерпевшего, он обращался в правоохранительные органы, но никаких результатов это не дало. Позже в дежурную часть ОМВД России «Хасанский» обратился 27-летний гражданин с просьбой помочь в розыске его брата, Никиты Н., который сообщил о намерении свести счеты с жизнью. Разыскиваемый был найден в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой помощи.