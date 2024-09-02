На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор редкой фауны

«Двадцать девятого августа около 21:00 (18:30 мск) в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», — говорится в сообщении.
В российском посольстве отметили, что предпринимают все меры для защиты прав россиян, дипломаты направили ноту в МИД Шри-Ланки с просьбой срочной представить консульский доступ к задержанным.
«Второго сентября в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. Посольство держит ситуацию на контроле», — добавили в дипмиссии.