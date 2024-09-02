МВД: в Красноярске задержали мужчину, который украл из сейфа 40 млн рублей

В Красноярске задержали подозреваемого, укравшего 40 млн из сейфа автотранспортного предприятия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По информации правоохранителей, злоумышленник похитил около 40 млн рублей в иностранной валюте. Они хранились в сейфе административного здания.
Подозреваемого задержали на съемной квартире. Он спрятал большую часть похищенного в тайнике в Октябрьском районе Красноярска, расположенном в лесном массиве. Известно, что фигурант был ранее судим за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить серийного вора, который угнал автомобиль и украл телевизор.