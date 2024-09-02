Бастрыкин заинтересовался девочкой с ножом, пугающей екатеринбуржцев

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправного поведения несовершеннолетней в Екатеринбурге. Ранее жители города сообщили о девочке, которая угрожает прохожим ножом-бабочкой на детской площадке во одном из дворов многоэтажки на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.