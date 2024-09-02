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Бастрыкин заинтересовался девочкой с ножом, пугающей екатеринбуржцев

Маленькая девочка кидалась на людей с ножом-бабочкой во дворе на улице Пехотинцев.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправного поведения несовершеннолетней в Екатеринбурге. Ранее жители города сообщили о девочке, которая угрожает прохожим ножом-бабочкой на детской площадке во одном из дворов многоэтажки на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. организовать проверку и представить доклад», — говорится в сообщении Следственного комитета.

СК