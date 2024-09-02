Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи рассматривают две версии крушения вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи Восточного МСУТ СК России работают на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, они рассматривают две версии произошедшего, такие как техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Источник: МЧС России

«Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы. Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

СК