Следователи рассматривают две версии крушения вертолета на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи Восточного МСУТ СК России работают на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, они рассматривают две версии произошедшего, такие как техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.