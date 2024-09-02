Эти действия привлекут удачу и деньги: зурхай от бурятского ламы со 2 по 8 сентября 2024

Зурхай на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 2 сентября, понедельник.
Первый день недели будет благоприятным для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью, а также посещать ЗАГС и суд. Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. А оказание помощи сулит повышение, увеличение, успех и рост. Это хороший день для многих начинаний.
Но не стоит в понедельник отправляться в путешествия, переезжать, покупать оружие, изделия из шкуры, пуха и кожи, посещать кладбище и ездить на охоту. Скачки, гонки и прочий экстрим могут быть опасными для жизни и здоровья. Стрижка волос — к неприятной встрече.
Повезет людям, которые родились в годы Овцы и Собаки. Они ощутят приток сил.
Зурхай на 3 сентября, вторник.
Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом, судебными и военными делами. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат или во временное пользование — к процветанию. Заключение сделок, договоров, соглашений, проведение деловых встреч, переговоров, знакомств будут весьма удачными. Отличный день для вкладов, инвестиций и вложений. А оказание помощи сулят удачу, ускорение деятельности, развитие.
Но это не благоприятное время для многих начинаний, продажи техники и оружия, похоронных, охотничьих и брачных дел. Лама не рекомендует проводит и участвовать в больших собраниях, заседаниях или состязаниях, а также продавать мясо и сбой. Визит к парикмахеру сулит неприятности.
Фортуна улыбнется людям, родившимся в годы Змеи, Коня и Свиньи. Людей, которые появились на свет под символом Курицы и Обезьяны будут преследовать неудачи.
Зурхай на 4 сентября, среда.
Чем можно заниматься? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляться в путешествие или переезжать, решать судебные дела.
Но не стоит браться за многие начинания, покупать бывшую в употреблении технику, одежду, обувь, посещать ЗАГС и кладбище. Стрижка волос укоротит жизнь.
День сложится успешно у людей, которые родились в годы Мыши, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня встретятся неудачи.
Зурхай на 5 сентября, четверг.
Занятия животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, решение судебных и военных вопросов — благоприятны. Работы с печами, каминами, прочими нагревательными приборами даруют новые идеи, перспективу.
Но лама не рекомендует отправляться в этот день в путешествия, заниматься костоправством, браться за некоторые начинания, заниматься брачными и охотничьими делами. Стрижка волос приведет к ругани.
Люди, которые родились в годы Зайца, Обезьяны и Курицы будут успешнее чем другие. А вот тем, кто родился в годы Коровы, Овцы и Собаки придется труднее.
Зурхай на 6 сентября, пятница.
День будет удачным, если вы решите заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, отправиться в путешествие или посвятить время решению военных и судебных вопросов. Стрижка волос прибавит достаток.
Чем нельзя заниматься? Торговлей, бизнесом, любыми начинаниями, свадебными церемониями. Также это неблагоприятный день для возврата долга.
Повезет людям, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. Фортуна отвернется от тех, кто появился на свет в годы Тигра и Зайца.
Зурхай на 7 сентября, суббота.
Этот день в дацане рекомендуют посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно заниматься судебными и военными делами. Купли и продажи будут удачны. Посадка растений и уход за ними будут весьма полезны для нервной и психической систем. А стрижка волос прибавит сил.
Но не стоит отправляться в путешествия, переезжать, браться за любые начинания и кардинальные перемены. Также лама не рекомендует закладывать фундамент, заниматься свадебными и похоронными делами, проводить детские мероприятия и обучать малышей ходьбе и чему-то новому.
Особенно повезет людям, которые родились в годы Коровы, Тигра и Зайца. А вот тем, кто родились в годы Мыши и Свиньи нужно быть осторожнее.
Зурхай на 8 сентября, воскресенье.
Последний день недели, по прогнозам ламы, благоприятен для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, многих начинаний, путешествий, переездов. Завершение, закрытие дел, проектов, помещений, также разрушение, уничтожение, сжигание старого, ветхого, ненужного «откроют двери» новому, перспективному. Стрижка волос сулит богатство.
Но это неудачное время для закладки фундамента, покупки обновок, судебных, брачных и похоронных дел. Противопоказано рубить деревья, кусты.
День сложится успешно у людей, которые родились в годы Дракона.