Эти действия привлекут удачу и деньги: зурхай от бурятского ламы со 2 по 8 сентября 2024

Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом, судебными и военными делами. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат или во временное пользование — к процветанию. Заключение сделок, договоров, соглашений, проведение деловых встреч, переговоров, знакомств будут весьма удачными. Отличный день для вкладов, инвестиций и вложений. А оказание помощи сулят удачу, ускорение деятельности, развитие.