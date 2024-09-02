Среди жертв упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке оказались жители Бурятии

Страшная авиакатастрофа произошла 31 августа 2024 года на Камчатке. Вертолет летел с туристической группой, состоящей из 19 пассажиров и трех членов экипажа. Но в какой-то момент упал. Во время крушения никто не выжил. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
На борту находились жители Камчатского и Пермского края, Москвы, Липецкой и Амурской области, Удмуртской Республики, а также жители Бурятии.
— Крушение вертолёта МИ-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днём траура, — рассказал Владимир Солодов.
Сейчас представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета проводят расследование. Цель — выяснить причины крушения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область попала в десятку лидеров по высоким зарплатам в России.