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Среди жертв упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке оказались жители Бурятии

Авиакатастрофа произошла 31 августа 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

Страшная авиакатастрофа произошла 31 августа 2024 года на Камчатке. Вертолет летел с туристической группой, состоящей из 19 пассажиров и трех членов экипажа. Но в какой-то момент упал. Во время крушения никто не выжил. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На борту находились жители Камчатского и Пермского края, Москвы, Липецкой и Амурской области, Удмуртской Республики, а также жители Бурятии.

— Крушение вертолёта МИ-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днём траура, — рассказал Владимир Солодов.

Сейчас представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета проводят расследование. Цель — выяснить причины крушения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область попала в десятку лидеров по высоким зарплатам в России.