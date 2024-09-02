Погибших в рухнувшем вертолёте с туристами из Перми определили по ДНК

Часть тел погибших пассажиров и членов экипажа рухнувшего на Камчатке вертолёта, на котором были туристы из Перми, определили по ДНК, сообщает «АиФ-Камчатка».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что поиск тел погибших пассажиров был завершён 2 сентября. Как сообщило МЧС России, тела всех 22-х человек, которые были на борту в момент трагедии, обнаружены и доставлены в Петропавловск-Камчатский. Министр ЧС Камчатского края сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что поисково-спасательная операция завершена.
По данным источника «АиФ-Камчатка», среди найденных погибших семь человек прошли процедуру опознания. Остальных пострадавших определяли по ДНК. Издание уточняет, что предположительно вертолёт задел хвостом сопку, что стало причиной падения судна.
Напомним, крушение вертолёта Ми-8 с пассажирами на борту произошло в Камчатском крае 31 августа. Среди 19 пассажиров на борту также находились шестеро туристов из Перми. Ранее perm.aif.ru рассказывал подробности о пермяках, которые были в транспорте в момент аварии. Среди погибших также оказалась мать двоих детей, о которой perm.aif.ru рассказали подруга и бывший муж погибшей.