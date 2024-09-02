Погибших в рухнувшем вертолёте с туристами из Перми определили по ДНК

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что поиск тел погибших пассажиров был завершён 2 сентября. Как сообщило МЧС России, тела всех 22-х человек, которые были на борту в момент трагедии, обнаружены и доставлены в Петропавловск-Камчатский. Министр ЧС Камчатского края сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что поисково-спасательная операция завершена.