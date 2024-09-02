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На нефтебазе в Пролетарске потушили открытое горение

На складах с топливом в Пролетарске ликвидировали открытое горение, пожарные еще работают.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области. Об этом сегодня, 2 сентября, информирует агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

— Возгорание потушили. Сейчас расчеты на месте, смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано, — прокомментировал источник.

Напомним, склады с топливом горели более двух недель, с 18 августа. Пожар вспыхнул после падения трех БПЛА. К 20 августа пламя прошло 10 тысяч кв. метров, 22 августа, на объекте было потушено шесть резервуаров. Сообщалось, что при ликвидации горения пострадали 47 пожарных.

По данным местных властей, показатели вредных веществ в воздухе не превышают норму.

пожары