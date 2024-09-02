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Молния сожгла баню в Ленобласти

Пожар произошел в садоводстве в Ленобласти из-за удара молнии.

Источник: Комсомольская правда

Утром 2 сентября в Ленобласти разыгралась непогода. Шел дождь, гремела гроза и сверкала молния. Одна из них ударила в баню в садоводстве в Мшинском. Строение из-за разряда электричества вспыхнуло и сгорело. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Скорее всего, разряд электричества притянула металлическая печь, — добавляет источник.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 07:18. На место происшествия выезжали две пожарные машины и восемь огнеборцев. Им потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь, который охватил 35 квадратных метров.

— В 08:39 пожар был ликвидирован. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района Ленобласти, — добавили в ведомстве.

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