Молния сожгла баню в Ленобласти

Утром 2 сентября в Ленобласти разыгралась непогода. Шел дождь, гремела гроза и сверкала молния. Одна из них ударила в баню в садоводстве в Мшинском. Строение из-за разряда электричества вспыхнуло и сгорело. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Скорее всего, разряд электричества притянула металлическая печь, — добавляет источник.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 07:18. На место происшествия выезжали две пожарные машины и восемь огнеборцев. Им потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь, который охватил 35 квадратных метров.
— В 08:39 пожар был ликвидирован. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района Ленобласти, — добавили в ведомстве.