Молния сожгла баню в Ленобласти

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 07:18. На место происшествия выезжали две пожарные машины и восемь огнеборцев. Им потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь, который охватил 35 квадратных метров.