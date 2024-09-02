Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной драки со стрельбой в центре Москвы назвали замечание из-за шума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Замечание из-за шумного поведения за столиком одной из компаний в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы стало причиной драки со стрельбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что разногласия начались между двумя компаниями посетителей ресторана на Малой Бронной. Молодые люди сделали замечание соседям из-за шумного поведения, началась словесная перепалка, которая закончилась дракой, а потом стрельбой уже за пределами заведения», — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина совершил два выстрела в воздух, предположительно, из травматического пистолета.

По его словам, всего в инциденте принимали участие шесть человек. Стрелявшего сотрудники полиции задержали, им оказался мужчина 1991 года рождения, остальные устанавливаются.

Инцидент произошел вечером накануне. Пострадавших в результате драки и стрельбы нет.