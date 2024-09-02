Причиной драки со стрельбой в центре Москвы назвали замечание из-за шума

«Предварительно установлено, что разногласия начались между двумя компаниями посетителей ресторана на Малой Бронной. Молодые люди сделали замечание соседям из-за шумного поведения, началась словесная перепалка, которая закончилась дракой, а потом стрельбой уже за пределами заведения», — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина совершил два выстрела в воздух, предположительно, из травматического пистолета.