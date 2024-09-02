В Красноярске нашли девочку, пропавшую по дороге из Сочи в Канск

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Девочка 14-ти лет, пропавшая с привокзальной площади в Красноярске и следовавшая из Сочи в Канск, найдена. Об этом говорится в сообщении главка МВД.
«Сегодня в обеденное время полицейскими была получена информация о том, что девочка самостоятельно пришла в краевой центр семьи и детей», — говорится в сообщении. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины и обстоятельства ухода.
Ранее в полиции сообщали ТАСС, что девочка ехала на поезде в составе группы детей из Сочи в Канск. Она ушла из кафе на привокзальной площади во время остановки поезда.