Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли девочку, пропавшую по дороге из Сочи в Канск

Она пришла в краевой центр семьи и детей.

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Девочка 14-ти лет, пропавшая с привокзальной площади в Красноярске и следовавшая из Сочи в Канск, найдена. Об этом говорится в сообщении главка МВД.

«Сегодня в обеденное время полицейскими была получена информация о том, что девочка самостоятельно пришла в краевой центр семьи и детей», — говорится в сообщении. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины и обстоятельства ухода.

Ранее в полиции сообщали ТАСС, что девочка ехала на поезде в составе группы детей из Сочи в Канск. Она ушла из кафе на привокзальной площади во время остановки поезда.