В Хабаровске 3 сентября состоится акция памяти жертв трагедии в Беслане

«Важность Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом и акции памяти жертв Беслана заключается в ее способности объединить нас всех вокруг общей цели — создания мира и безопасности для всех. Эта работа требует долгосрочных усилий и широкомасштабной работы во всех сферах общества — от правительства и полиции до образовательных учреждений, некоммерческих организаций и медиа. Каждый из нас может внести свой вклад в создание лучшего и безопасного общества, где нет места для терроризма и насилия», — подчеркнул Валерик Хидиров.