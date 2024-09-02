В Хабаровске 3 сентября состоится акция памяти жертв трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года стало темным днем в истории России: террористический акт в школе № 1 города Беслана оборвал жизни 334 человек, включая 186 детей. Эта трагедия навсегда останется в сердцах людей, напоминающей о жуткой цене, которую мы платим за борьбу с терроризмом.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на Комсомольской площади Хабаровска пройдет акция «День памяти жертв Беслана», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Мероприятие соберет жителей и гостей города, общественных деятелей, лидеров мнений, чтобы почтить память тех, чьи жизни оборвались в Беслане. Творческую часть акции поддержат артисты камерного ансамбля «Глория» Хабаровской филармонии и студенты Хабаровского государственного института культуры. В завершение участники зажгут свечи и возложат цветы к стеле «Город воинской славы», отдав дань памяти жертвам трагедии.
Акция направлена на укрепление гражданского единства и сознания, а также на поддержание межнационального мира и взаимопонимания. Важно помнить, что, объединяя усилия, мы становимся сильнее перед лицом угрозы терроризма.
Организаторами выступают фонд «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций», Хабаровская краевая общественная организация «Молодежная ассамблея народов Хабаровского края», и постоянный представитель Республики Северная Осетия — Алания в ДФО Валерик Хидиров при поддержке правительства региона.
«Важность Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом и акции памяти жертв Беслана заключается в ее способности объединить нас всех вокруг общей цели — создания мира и безопасности для всех. Эта работа требует долгосрочных усилий и широкомасштабной работы во всех сферах общества — от правительства и полиции до образовательных учреждений, некоммерческих организаций и медиа. Каждый из нас может внести свой вклад в создание лучшего и безопасного общества, где нет места для терроризма и насилия», — подчеркнул Валерик Хидиров.
Акция пройдет 3 сентября 2024 года.
19:00 — Митинг-концерт «День памяти жертв Беслана» (Комсомольская площадь).
20:30 — Акция «Свеча памяти» (площадь «Город воинской славы»).
Организаторами выступают фонд «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций», Хабаровская краевая общественная организация «Молодежная ассамблея народов Хабаровского края», и постоянный представитель Республики Северная Осетия — Алания в ДФО Валерик Хидиров при поддержке правительства региона.
«Важность Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом и акции памяти жертв Беслана заключается в ее способности объединить нас всех вокруг общей цели — создания мира и безопасности для всех. Эта работа требует долгосрочных усилий и широкомасштабной работы во всех сферах общества — от правительства и полиции до образовательных учреждений, некоммерческих организаций и медиа. Каждый из нас может внести свой вклад в создание лучшего и безопасного общества, где нет места для терроризма и насилия», — подчеркнул Валерик Хидиров.
Акция пройдет 3 сентября 2024 года.
19:00 — Митинг-концерт «День памяти жертв Беслана» (Комсомольская площадь).
20:30 — Акция «Свеча памяти» (площадь «Город воинской славы»).