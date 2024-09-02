19-летняя беременная девушка пропала в Иркутске

Кристина Ракова пропала в Иркутске. О ее местонахождении ничего не известно с 31 августа 2024 года. Сейчас ее разыскивают волонтеры и полиция.
В ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили, что 19-летняя девушка не выходит на связь уже несколько дней. Также сообщается, что она беременна. Рост у нее 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы и голубые глаза.
В момент исчезновения была одета в зеленую кофту, черные лосины, розовые кроссовки и черную кепку.
— Возможно, именно вы поможете кому-то вернуться домой! — пишут волонтеры «ЛизаАлерт».
Если вы что-то знаете о местонахождении девушки, то можно обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Иркутской области по номеру 8−800−700−54−52 или к инфоргу поиска Марине: 8−950−146−98−56.