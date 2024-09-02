«Тело спрятал в коробке на веранде»: вскрылись жуткие подробности смерти новорожденной девочки

«Тело младенца нашли в коробке», — от заголовков новостей, которые разлетелись по пабликам Бурятии утром 2 августа, стынет кровь в жилах. Грудная девочка, которая появилась на свет 30 июля, успела прожить всего лишь месяц. Днем 31 августа она стала жертвой собственного отца. Он после скандала с женой выместил зло на малышке. Вскоре душегуб не только признался в убийстве, но и рассказал, что спрятал дочь в шкаф на веранде дома. И все это на глазах матери девочки. Однако тревогу забила соседка, которая пришла в гости и не заметила ребенка. Подробности жуткой трагедии — в материале КП-Иркутск.
Девочка родилась в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района в Бурятии. Как стало известно КП-Иркутск, оба родителя инвалиды. Мать девочки признана недееспособной. Однако пара, которая официально не состояла в браке, воспитывала трех детей: 11 лет, годовалого малыша и новорожденную девочку. Но на учетах ПДН и КДН семья не состояла.
31 августа, когда девочке исполнился месяц, родители распивали алкоголь. Вскоре отец и мать ребенка поругались. Тогда изверг принялся вымещать зло на малышке. Как стало известно КП-Иркутск, по предварительным данным, отец мог ударить ребенка головой об стену.
— Обвиняемый причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть, — рассказывают в СУ СКР Бурятии.
Тогда изверг спрятал тело в коробку, которую убрал в шкаф на веранде дома. Отсутствие девочки заметила соседка, пришедшая в гости. Вскоре она обратилась с заявлением в полицию. И в ночь на 1 сентября ребенка нашли с признаками насильственной смерти.
— Заведено уголовное дело по факту убийства малолетнего, — рассказывают в региональном СК. — По подозрению в совершении данного преступления задержан отец ребенка, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.
Кроме этого, в настоящее время прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
— В Джидинский район уже выезжал Олег Игумнов, исполняющий обязанности прокурора района, — сообщают в прокуратуре. — В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики в целях выявления причин и условий, повлекших совершение в отношении малолетнего особо тяжкого преступления.
Судьба старших детей решается в настоящее время. Так, годовалый ребенок временно помещен в социальное учреждение. А старший находится в семье родственников под опекой. Дети в безопасности.
— Работа ведется совместно с органами опеки и попечительства и районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, — сообщает Наталья Ганькина, уполномоченный по правам ребенка в Бурятии.