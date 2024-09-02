«Тело спрятал в коробке на веранде»: вскрылись жуткие подробности смерти новорожденной девочки

«Тело младенца нашли в коробке», — от заголовков новостей, которые разлетелись по пабликам Бурятии утром 2 августа, стынет кровь в жилах. Грудная девочка, которая появилась на свет 30 июля, успела прожить всего лишь месяц. Днем 31 августа она стала жертвой собственного отца. Он после скандала с женой выместил зло на малышке. Вскоре душегуб не только признался в убийстве, но и рассказал, что спрятал дочь в шкаф на веранде дома. И все это на глазах матери девочки. Однако тревогу забила соседка, которая пришла в гости и не заметила ребенка. Подробности жуткой трагедии — в материале КП-Иркутск.