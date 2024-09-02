В Севастополе скорая врезалась в Kia: пострадали женщина и девушка

В понедельник, 2 сентября, в Севастополе столкнулись автомобиль скорой помощи и Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Авария произошла в 6.55. 54-летний мужчина ехал за рулем скорой по проспекту Генерала Острякова. «Газель» двигалась с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами. Машина проехала на красный свет и неподалеку от дома № 143 врезалась в Kia. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легковушки.
«Дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками Госинспекции, проводится проверка», — говорится в сообщении.