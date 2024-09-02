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В Севастополе скорая врезалась в Kia: пострадали женщина и девушка

В ДТП со скорой в Севастополе пострадали фельдшер и водитель Kia.

Источник: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В понедельник, 2 сентября, в Севастополе столкнулись автомобиль скорой помощи и Kia, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 6.55. 54-летний мужчина ехал за рулем скорой по проспекту Генерала Острякова. «Газель» двигалась с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами. Машина проехала на красный свет и неподалеку от дома № 143 врезалась в Kia. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили 23-летняя фельдшер скорой помощи и водитель легковушки.

«Дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками Госинспекции, проводится проверка», — говорится в сообщении.