В Севастополе скорая врезалась в Kia: пострадали женщина и девушка

Авария произошла в 6.55. 54-летний мужчина ехал за рулем скорой по проспекту Генерала Острякова. «Газель» двигалась с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами. Машина проехала на красный свет и неподалеку от дома № 143 врезалась в Kia. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина.